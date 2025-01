Ascoli, ufficiale il ritorno di Carpani: "Darò il massimo per questa maglia"

L’Ascoli annuncia il ritorno di Carpani. Sarà il 31enne a dare manforte ad un reparto di centrocampo costretto fino ad oggi a fare i conti con tante ed evidenti difficoltà. Il giocatore non ha saputo resistere al forte richiamo di casa e di fronte alla possibilità di tornare a vestire il bianconero non ci ha pensato due volte attraverso una trattativa lampo che di fatto si è consumata nel giro di appena qualche giorno. Tutto era già pronto nella serata di lunedì e così ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha ufficializzato il suo trasferimento a titolo definitivo dal Catania, squadra con la quale ha militato fino a domenica scorsa andando anche in gol contro il Picerno (1-1). Resterà legato al Picchio grazie ad un vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2026. La maglia scelta sarà la numero 4.

"Sono emozionato – commenta il centrocampista – per me essere tornato a casa è importantissimo. Rivedere oggi l’ambiente Ascoli, il centro sportivo, sentire il calore dei tifosi sui social e in giro sono tutte cose che mi hanno caricato moltissimo e voglio ricambiare tutto questo affetto. Non vedo l’ora di scendere in campo e darò il massimo per questa maglia, come ho sempre fatto. Ho parlato col mister: mi ha spiegato la situazione. Ho visto come lavora, sono a disposizione sua e della squadra. A Catania ho ricoperto tre diversi ruoli, ma non credo sia importante il modulo o chi gioca. Ora c’è solo da onorare la maglia, cosa che la squadra già conosce. Con l’unione e col lavoro di tutti si possono ottenere grandi risultati".

Non c’è tempo da perdere. Il centrocampista si è subito messo a disposizione del tecnico Mimmo Di Carlo e dei suoi nuovi compagni di squadra. La trasferta di Lucca per il Picchio costituirà uno snodo importantissimo verso l’atteso ritorno a quella vittoria che manca dalla sfida interna col Sestri Levante (4-1) del 14 dicembre. Nelle sedute di allenamento programmate che condurranno il gruppo verso la sfida dello storico stadio Porta Elisa il timoniere bianconero e il suo staff cercheranno di capire quale potrà essere il ruolo di Carpani all’interno dell’attuale assetto tattico. Soprattutto a seguito del passaggio dal 4-2-3-1 al recente 4-3-1-2. A Catania il giocatore finora era stato impiegato da Toscano sulla trequarti, occupando nel 3-4-2-1 rossoazzurro uno dei due posti previsti alle spalle del terminale offensivo Inglese. Qualora anche Di Carlo dovesse optare per questa ipotesi, a fargli spazio sarebbe un Tremolada ancora troppo altalenante a livello di rendimento. Se invece Carpani tornerà ad agire prettamente nel cuore della mediana, il rebus andrà a riguardare chi tra Varone, Bando e Marsura sarà costretto a lasciargli una maglia da titolare. Il suo rinnovato debutto bianconero è previsto venerdì sera (ore 20.30) contro la Lucchese.

Massimiliano Mariotti