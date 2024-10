Ascoli, un tris da non sbagliare. Tre gare fondamentali per Ledesma

Pescara, Ternana e Perugia: un trittico di sfide particolarmente significativo per l’Ascoli e per il futuro del suo attuale allenatore Cristian Ledesma. Il momento difficile del Picchio non è stato superato neanche con il cambio in panchina che, nel corso della passata settimana, aveva visto i vertici societari optare per l’esonero di Carrera e la contestuale scelta di promuovere il tecnico della Primavera. Chiaramente con soli due giorni a disposizione era difficile poter riuscire ad invertire immediatamente la rotta dal punto di vista del gioco, ma di certo una reazione sotto il profilo caratteriale doveva esserci.

Ecco così che dopo le parole del direttore sportivo Emanuele Righi, che al termine dell’incontro col Rimini aveva affermato con assoluta convinzione che si andrà avanti con Ledesma, in realtà la sensazione è che la sua permanenza alla guida delle prima squadra sarà prettamente legata dall’esito delle prossime sfide in programma. Come è giusto che sia d’altronde. Di certo i vertici societari in questa delicata fase stanno continuando a vagliare la situazione, cercando di capire se le cose riprenderanno a funzionare o se invece si dovrà pensare ad ulteriori strade percorribili.

L’unica cosa certa è che serve quanto prima una necessaria inversione di rotta. La squadra, dopo un giorno di riposo, ieri è tornata in campo al Picchio Village per riprendere la preparazione in vista del delicatissimo scontro con la prima della classe (avvio alle ore 19.30). Contro il Pescara i bianconeri dovranno partorire un’immediata risposta per spezzare la scia negativa ed evitare di finire in un vortice di malumori che potrebbe accrescere le difficoltà.

Al cospetto della formazione abruzzese guidata da Baldini, il timoniere dell’Ascoli dovrà sicuramente rivedere qualcosa in difesa dove sarà disponibile Curado. Il centrale proprio col Rimini è uscito in barella per una lesione meniscale che ora potrebbe costringere Ledesma a rimpiazzarlo. Tra le scelte operabili ci sarebbe l’impiego dal primo minuto di Quaranta con Gagliolo che verrebbe spostato come perno al centro del consueto terzetto.

A centrocampo possibili buone notizie con Varone che potrebbe tornare a disposizione dopo il guaio alla caviglia patito la settimana scorsa. Il duello tra Picchio e Delfino sarà diretto da Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Il fischietto capitolino sarà coadiuvato da Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Federico Fratello di Latina. Quarto uomo ufficiale Alessandro Silvestri sempre di Roma 1. Una bella notizia è arrivata anche sul fronte giovani talenti ascolani. Alex Amadio, ceduto la scorsa estate alla Juve, è stato convocato dal ct della nazionale under 17 Massimiliano Favo (ex Ascoli) per il Torneo dei Gironi che si terrà a Novarello dal 4 al 6 ottobre. Massimiliano Mariotti