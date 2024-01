Ascoli, Valzania si presenta : "I nostri tifosi sono l’arma in più"

Luca Valzania riparte con l’Ascoli per tornare tra i protagonisti del campionato di serie B. Il centrocampista arrivato in prestito dalla Cremonese ha già potuto esordire in bianconero nel corso della gara di Parma e nella giornata di ieri si è voluto presentare alla piazza. "Sono contento di essere qui – esordisce il 27enne -, c’è stato un interesse molto forte nei miei confronti sia del direttore sportivo che del mister. Mi ha fatto piacere ricevere la loro stima dopo un girone d’andata in cui non ho avuto modo di giocare a Cremona. Non sono mai stato allenato da lui ma c’è un bel rapporto con Castori".

"Credo – continua – che possa darmi una mano nella mia crescita. Il suo curriculum parla da solo. Il punto a Parma ci ha dato morale. Penso che abbiamo gettato le basi per questo girone di ritorno dove siamo convinti di avere buone probabilità di riuscire a centrare l’obiettivo salvezza. Al Tardini siamo stati bravi a soffrire, creando comunque diverse palle gol". Appena giunto sotto le cento torri Valzania ha già iniziato a sudare in campo insieme al resto dei suoi nuovi compagni. Tatticamente è un profilo in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, ma la sua posizione naturale è quella di mezzala destra.

Domenica contro il Bari i bianconeri saranno chiamati alla vittoria. "Fisicamente mi serve ancora un po’ di adattamento negli allenamenti – prosegue -, ma poi sono sicuro che i risultati arriveranno. Devo mettere su condizione dopo alcuni mesi difficili. Voglio dare il mio contributo e aiutare la squadra nel modo migliore per raggiungere la salvezza. Tutti mi hanno accolto molto bene e mi sono integrato subito".

"Penso – dice – di essere un giocatore importante per questa categoria. Il mio ruolo preferito è quello di mezzala destra. In quella zona di campo mi sento più a mio agio. Ho fatto alcuni gol in carriera, la rete mi manca un po’. Spero di tornare presto al gol. Il Bari è una buona squadra. Hanno fatto innesti importanti. Dovremo essere molto attenti senza mai abbassare la guardia, sia sul piano difensivo che quando ci sarà da colpirli in avanti. Ci sono calciatori di qualità che possono inventare la giocata decisiva in qualsiasi momento. Giocheremo in casa e l’appoggio dei nostri tifosi dovrà essere l’arma in più. Nella lotta salvezza più squadre sono coinvolte e meglio è. Può succedere ancora di tutto e anche chi ora sembra navigare in acque tranquille può avere delle difficoltà".

Al Picchio Village anche ieri il lavoro della squadra è proseguito regolarmente con una seduta mattutina. Ad assistere alla seduta c’era un ospite d’eccezione. Si tratta dell’ex Sottil, tornato in città per seguire il figlio Edoardo che milita nella formazione Primavera. Il tecnico resterà fino a domenica e sarà presente al Del Duca per Ascoli-Bari.

