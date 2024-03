Ascoli verso la sfida di Pasquetta. D’Angelo, un tabù da sfatare

"I record sono fatti per essere battuti". E’ una frase ripetuta più volte ma che detta da un super campione del tennis come Roger Federer ha un valore diverso. Il record da battere lunedì sera a La Spezia è quello dell’imbattibilità casalinga dell’allenatore Luca D’Angelo, considerato una vera ‘bestia nera’ dell’Ascoli: il tecnico abruzzese ha affrontato ben 9 volte il Picchio conquistando cinque vittorie, subendo tre sconfitte da parte dell’Ascoli (tutte al Del Duca) e ottenendo un solo pareggio. Tutti i precedenti, escluso il torneo in corso, hanno visto D’Angelo alla guida del Pisa. Nel 2019/20, una vittoria per parte: Picchio a festeggiare 1-0 al Del Duca, Pisa a vendicarsi con lo stesso risultato in Toscana.

La stagione seguente, invece, sei punti per D’Angelo: 2-1 all’Arena Garibaldi ed exploit esterno 0-2 nello stadio ascolano. L’Ascoli ha ottenuto qualche soddisfazione in più con Sottil in panchina: 1-1 in Toscana e vittoria 2-0 al Del Duca nel 2021/22, mentre nello campionato il Pisa ha vinto 2-0 tra le mura amiche contro la squadra di Bucchi e l’Ascoli si è vendicato 2-1 al ritorno conquistando tre punti fondamentali per la salvezza con Mister Breda in panchina.

Proprio D’Angelo che è stato più volte avvicinato all’Ascoli in particolare dopo l’addio al Pisa, in realtà, anche quando Mister Viali è andato in difficoltà da più parti si era parlato del suo possibile arrivo sulla panchina dell’Ascoli complice anche il fatto di averlo visto più volte al Del Duca a vedere le gare dei bianconeri.

La sua presenza in Ascoli-Como aveva fatto pensare che alla fine la società di corso Vittorio avrebbe scelto proprio lui e invece poi è stato deciso di puntare su Fabrizio Castori.

E così l’allenatore Luca D’Angelo, nato a Pescara e residente a Roseto degli Abruzzi, ha scelto lo Spezia e nella gara d’andata dello scorso mese di dicembre ha brindato al successo per 2-1 al Del Duca.

Insomma, adesso con Mister Massimo Carrera in panchina, l’Ascoli è chiamato a riscattarsi e a battere questo record di imbattibilità dell’allenatore dello Spezia. Il nuovo trainer del ‘Picchio’ che ha debuttato con una bella vittoria contro il Lecco, non ha mai affrontato D’Angelo da avversario mentre ha disputato un solo precedente contro le Aquile ma da calciatore, nella stagione 1988-89 in Coppa Italia quando militava nel Bari assieme all’attaccante ascolano Lorenzo Scarafoni.

I ‘galletti’ espugnarono lo stadio ‘Picco’ per 3-1.

Un precedente incoraggiante che sembra insomma esserci apposta per questo pre gara e che Mister Carrera potrà appuntarsi, stile medaglia sul petto, lunedì pomeriggio nell’attesissima sfida salvezza prevista per Pasquetta.

Valerio Rosa