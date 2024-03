Ascoli, vietato sbagliare. Con la Samp servono punti

L’Ascoli vola a Genova per dare una scossa al suo decisivo finale di stagione. Ieri la squadra, al termine della consueta seduta di rifinitura, ha raggiunto l’aeroporto di Fiumicino per imbarcarsi sul volo che li ha condotti verso la città della lanterna (il faro più alto del Mediterraneo e il secondo d’Europa con i suoi 77 metri). La situazione di classifica venuta in essere nelle ore precedenti al match di Marassi si è ulteriormente aggravata per via dei risultati ottenuti dalle altre concorrenti. Gli esiti partoriti dai vari campi sono stati pessimi, ma ora il Picchio avrà la possibilità di rispondere sfoderando una prova di orgoglio contro un avversario in salute, ma che comunque ha dimostrato di avere dei punti deboli. Nel frattempo gli uomini di Castori sono di nuovo scivolati in terz’ultima posizione che, oggi, andrebbe a decretare la retrocessione diretta in C. Nessuna delle pretendenti di bassa classifica sembra ancora mostrare la benché minima intenzione di mollare l’osso.

E così anche la Feralpisalò che pareva virtualmente condannata dopo il ko interno incassato proprio contro il Picchio (0-1), ora si è minacciosamente riportata alle spalle dell’Ascoli con un solo punto di ritardo. I Leoni del Garda nelle ultime tre uscite sono tornati a rialzare la testa portando via lo scalpo di vittime illustri come Spezia (0-2) e Modena (2-3). La particolarità è che in entrambi i casi i lombardi hanno saputo imporsi lontano dalle mura amiche. Ma restiamo concentrati su ciò che passa tra le mani dell’Ascoli, magari pensando a quanto potranno fare i bianconeri per provare a scacciare le nuvole tenebrose che aleggiano sul proprio futuro.

L’infortunio di Mendes e l’entità della lesione riportata al tendine del retto femorale è un guaio serio sia per il giocatore che per la squadra, da qui in avanti chiamata a dover fare a meno del suo miglior cannoniere. Ecco quindi che nelle soluzioni adoperabili, Castori sarà costretto a puntare su quegli elementi in cerca di affermazione o riscatto. Da parte loro però adesso ci si attende uno step in più, oltre a quelli legati a determinazione e generosità. Il punto di forza sul quale ergersi invece resta il rendimento del reparto difensivo. Se da un lato il Picchio cerca la svolta, dall’altro anche la Samp proverà a vincere per tornare in lizza per un piazzamento playoff. A maggior ragione dopo i ko di Modena e Brescia. In pratica assisteremo ad un match tutt’altro che noioso.

Massimiliano Mariotti