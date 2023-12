Ascoli, vietato sbagliare. In campo coi calzettoni rossi

Una vittoria per la classifica e per onorare la memoria del presidentissimo Rozzi a 29 anni dalla sua scomparsa. Ancora una volta, come di consueto, i bianconeri nella sfida casalinga programmata a ridosso del 18 dicembre (data della morte dell’indimenticato Costantino) scenderanno in campo con i calzettoni rossi per ricordare la figura di colui che è riuscito a fare grande il nome dell’Ascoli Calcio con un’era che difficilmente potrà essere ripetuta sotto le cento torri. Il momento che sta vivendo il Picchio in questo campionato è tutt’altro che felice, ma forse la ricorrenza potrà dare alla squadra uno stimolo ulteriore per riuscire a scuotersi tornando a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza. La vittoria manca quasi da due mesi e risale al successo di Lecco (0-2). Nelle recenti sei gare disputate è arrivato solo un punto. Quello ottenuto con grinta e carattere a Reggio Emilia (1-1) nel match d’esordio di Castori. L’esperto tecnico cercherà di non mancare l’appuntamento con quello che sarebbe il suo primo successo. Le difficoltà, i problemi di assenze e anche un po’ di episodi sfortunati sono stati innumerevoli. Tutto ciò comunque non è riuscito ad atterrare l’animo battagliero dei bianconeri che contro il Catanzaro (avvio alle 16.15) ci proveranno di nuovo dopo la prova generosa contro lo Spezia. Manca ancora uno step in più da compiere per non uscire più tra i fischi al termine dei 90’. E parliamo dell’attenzione che a volte è mancata proprio nei momenti decisivi della partita. Alzando ancora l’asticella di certo il Picchio potrà avvicinarsi alla possibilità di tornare a regalare ai propri tifosi la gioia della vittoria. Anche stavolta saranno in tanti a spingere l’amato Ascoli cercando di agevolarlo nel superare gli ostacoli che potranno venire ad esistenza affrontando un avversario che gioca bene e in grado di sorprendere tutti. L’attuale quarto posto dei giallorossi è davvero una delle sorprese di questo torneo cadetto. A mettere la firma sul quadro d’autore finora è stato l’ex Vivarini, protagonista del ritorno in B dei calabresi e di questa prima esaltante parte del cammino. Il tecnico abruzzese si è detto felice di tornare a giocare in uno stadio caldo quale il Del Duca. Fu lui a segnare l’inizio dell’avventura del nuovo progetto societario sviluppato dall’arrivo dell’attuale proprietà. In campo però niente sentimentalismi. Se l’Ascoli ha voglia di rialzarsi, dall’altro il Catanzaro vuole continuare a volare alto.

Massimiliano Mariotti