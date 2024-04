Ascoli vivaio, gli under 17 vanno ko a Salerno

SALERNITANA

3

ASCOLI

0

SALERNITANA: Di Vincenzo, Spalletta, Farina (dal 32’ s.t. Barzagli), Gonnella (dal 28’ s.t. Gasparro), Bencivegna, Verza, Santarelli (dal 18’ s.t. Szkiela), Di Vico, Cosentino (dal 18’ s.t. Bisogno), Migliore (dal 28’ s.t. Boccardelli), Lombardi. Panchina: Palazzo, Ionita, Belfiore, Chietti. Allenatore: Fusco.

ASCOLI: Zagaglia, Eulisi (dal 31’ s.t. Ledesma), Flaminio (dal 1’ s.t. Cipollini), Russo (dal 31’ s.t. Tatoscevitz), F. Mascaretti (dal 38’ s.t. Cicconi), Di Filippo, Pellino (dal 1’ s.t. Caramori), Barraco (dal 1’ s.t. Pettinari), Calvaresi, De Witt (dal 38’ s.t. Cenciarelli), Dileo. Panchina: Gabriele, J.L. Mascaretti. Allenatore: Giorgi. Arbitro: Illiano di Napoli.

Marcatori: al 5’ p.t. Di Vico, dal 18’ p.t. Lombardi, dal 45’ p.t. Lombardi. Ammoniti: Di Vincenzo, Cosentino per la Salernitana. Corner: 6-7.

Pesante sconfitta per l’Ascoli under 17 che a Salerno è finita ko per 3-0. A segno per i campani a segno Di Vico e Lombardi, quest’ultimo autore di una doppietta.