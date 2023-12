Ascoli vivaio, il programma delle giovanili

Altro fine settimana particolarmente intenso per le formazioni del settore giovanile dell’Ascoli. La Primavera di Ledesma dopo il successo per 3-1 sul Crotone sfiderà il Cesena in casa nel match programmato per domani al Picchio Village (avvio alle 14.15) e valevole per la decima giornata d’andata. Gli under 17 di Giorgi invece, dopo un turno di riposo, riprenderanno il cammino domenica contro la Ternana al centro sportivo Terra Umbra (ore 15). In campo anche under 16 e 15. I ragazzi di Monaco domenica saranno di scena al centro sportivo Popilbianco di Cosenza per affrontare la formazione calabrese dei pari età. Appuntamento alle ore 11.30. Prima di loro, con inizio alle 9.30, sarà la volta degli under 15 di Cusimano sempre con i rossoblù. L’under 14 guidata da Bonfiglio domani alle 13 sarà impegnata a Roma contro il Monterosi Tuscia. Infine la prima squadra femminile domenica (alle 17.30) se la vedrà in casa dell’Aurora Treia.