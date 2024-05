Assemblea di Lega B,. Mauro Balata confermato al timone

Nell’assemblea della Lega B andata in scena a Milano lunedì il presidente Mauro Balata ha riferito delle interlocuzioni tra le componenti federali e il Ministero dello sport. L’assemblea ha confermato all’unanimità il mandato all’attuale presidente che si è detto contrario alle agenzie governative ma favorevole ad authority indipendenti. Nella stessa è stato deliberato l’inoltro di un’istanza alla Figc per il rilascio di una percentuale non inferiore all’1,5% di mutualità di competenza della Lega B, prevista con gli accordi di separazione e interlocuzioni varie. Una ridistribuzione delle risorse finalizzata alla valorizzazione dei vivai e a supporto degli investimenti strutturali, compito che la B porta avanti in modo sempre più attivo e funzionale nell’interesse di tutto il sistema calcio nazionale. Deciso infine l’inizio della prossima stagione che decollerà ufficialmente il 17 agosto. Confermato l’open day del giorno precedente con il primo anticipo.