Balata a Bruxelles:: "Fondamentale dialogo con le istituzioni"

Il numero uno della Lega B Balata a Bruxelles per consolidare i rapporti tra la serie B e i vertici europei. Nella giornata di ieri il presidente di Lega ha raggiunto la capitale del Belgio. "Oggi più che mai è fondamentale un dialogo con le istituzioni comunitarie – afferma Balata –. Ai funzionari della commissione europea e ai deputati dell’Europarlamento intendo sottolineare l’importante ruolo sociale, soprattutto a vantaggio dei territori, che la serie B ricopre in tutta Italia. Inoltre ci tengo a sottolineare quanto il nostro torneo rappresenti in tutto il mondo una vetrina del calcio italiano, dei giovani e dei vivai di casa nostra. E come tale credo sia necessario che vada preservato".

Il presidente della cadetteria nella serie di incontri programmati ha sottolineato quindi l’importanza di garantire il principio solidaristico nel mondo del calcio, il merito sportivo e l’equa competizione. Valori fondanti per il diritto europeo dello sport.