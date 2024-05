Bari-Ternana tutto pronto per l’andata playout

Tutto pronto per l’andata del duello tra Bari e Ternana, in programma domani sera al San Nicola con avvio alle 20.30, che costituirà il primo round del delicatissimo confronto playout per decidere l’ultima squadra condannata alla retrocessione. Il match è stato affidato alla direzione di Aureliano di Bologna. Per l’occasione entrambi i tecnici si preparano a mettere in campo i propri uomini migliori. Sul fronte Bari ci saranno i preziosi rientri di Brenno, Edjouma e Morachioli. Nomi che erano già pronti da giorni a tornare in gruppo. Buone notizie anche in casa Ternana dove il tecnico Breda, ex allenatore dell’Ascoli, dovrebbe riuscire a recuperare sia il portiere titolare Iannarilli che il difensore N’Guessan. Entrambi erano reduci da problemi fisici ma erano tornati già in panchina in occasione dell’ultima di campionato contro la Feralpisalò. Il ritorno al Liberati di Terni andrà in scena invece venerdì 23 maggio sempre con inizio previsto alle 20.30.