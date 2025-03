Biglietti scontati per il match contro la Vis Pesaro

In occasione del derby di domenica prossima, 30 marzo alle 15 allo stadio Del Duca, contro la Vis Pesaro, l’Ascoli Calcio ha deciso di praticare sconti del 30% al costo dei biglietti di Curva Nord e Tribuna Mazzone. Una scelta decisa per agevolare l’afflusso del pubblico che solitamente la domenica pomeriggio con i negozi chiusi e senza le gare dei campionati di calcio dilettantistici, è comunque sempre più numeroso del solito. Pubblico che potrebbe essere di aiuto nella conquista di una vittoria che potrebbe già valere la salvezza.

In Tribuna Mazzone i prezzi saranno di 14 euro (Intero), 10 euro (Ridotto) e 3 euro (per gli Under 14); in Curva Nord 10 euro (Intero), 7 euro (Ridotto) e 3 euro (Under 14). I biglietti potranno essere acquistati dalle ore 16 di oggi, martedì 25 marzo, online su ticketone.it o nei punti vendita fisici. Il cambio nominativo consentito per abbonamenti a tariffa Intero e biglietti. Dettaglio prezzi e punti vendita sul sito: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/