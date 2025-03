Vis Pesaro, l’arbitro sarà. Di Francesco

Ascoli-Vis Pesaro sarà diretta da Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Il fischietto laziale potrà vantare l’ausilio degli assistenti Salvatore Nicosia di Saronno e Roberto Palermo di Pisa. Quarto uomo ufficiale invece sarà Giorgio Di Cicco di Lanciano. Di Francesco ricorda al Picchio l’esaltante exploit di Sassari. Fu proprio lui a dirigere il confronto con la Torres vinto in trasferta per 2-1 lo scorso primo dicembre 2024. Al Vanni Sanna i bianconeri riuscirono a beneficiare dell’unica giornata magica dell’esterno offensivo Silipo. Uno dei tanti giocatori presenti nell’attuale rosa che troppe volte hanno deluso le aspettative nel corso del cammino compiuto dal club di corso Vittorio Emanuele in questa tormentata categoria. In quella circostanza dopo un ottimo approccio, i padroni di casa sbagliarono un penalty calciato sul palo da Diakite sul drammatico avvio di gara del centrale sloveno Tavcar. Imbarazzante il suo tocco di mani in area su un innocuo traversone di facile lettura messo al centro dai rossoblù. Ecco così che la squadra guidata da Di Carlo passò avanti con Silipo e sempre lui riuscì a raddoppiare attorno al quarto d’ora della ripresa. A dimezzare lo svantaggio ci pensò Varela, ma nel finale la Torres rimase in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Mastinu. L’episodio così agevolò il Picchio nella difesa del vantaggio e della contestuale conquista di tre punti fondamentali per riprendere quota dopo un periodo nerissimo. Negli altri incontri del prossimo turno in programma le designazioni saranno le seguenti: Carpi-Gubbio (Peletti di Crema), Lucchese-Ternana (Andeng Tona Mbei di Cuneo), Milan Futuro-Campobasso (Rispoli di Locri), Perugia-Pineto (Angelillo di Nola), Pescara-Arezzo (Luongo di Frattamaggiore), Pianese-Pontedera (Toro di Catania), Rimini-Sestri Levante (Zoppi di Firenze), Spal-Legnago Salus (Iacobellis di Pisa), Virtus Entella-Torres (Ubaldi di Roma 1). Anche la Vis Pesaro ha proseguito la preparazione in vista del prossimo impegno in programma. L’annata dei biancorossi prosegue a gonfie nonostante la recente scia di risultati che li ha visti conquistare 7 punti in altrettante partite. In panchina Stellone sarà sostituito dal vice Gennari a causa della squalifica. Tra i biancorossi non ci saranno l’infortunato Cannavò, mentre torneranno arruolabili Coppola, Peixoto e Okoro. A disposizione anche Vukovic, portiere croato recentemente impegnato con la sua nazionale under 21.

mas.mar.