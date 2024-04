Bisoli pronto a dare battaglia:: "Siamo forti"

Bisoli avvisa l’Ascoli e promette battaglia senza esclusione di colpi. Il nuovo tecnico del Modena esordirà ufficialmente alla guida dei canarini sabato al Del Duca nel corso della finalissima salvezza contro il Picchio (avvio alle 14). "La nostra squadra è forte – ha commentato –. Credo che questa piazza voglia vedere una squadra che ha dato tutto in campo. Su questo ci metto la faccia. Non transigo che un giocatore esca dal campo senza aver dato l’anima. I ragazzi daranno il sangue per tornare alla vittoria. Sono un camaleonte perché mi adatto. Ho avuto buone sensazioni. Ringrazio lo staff tecnico precedente. La squadra è in buone condizioni e vuole uscire dalla situazione. Ho fatto loro un elettroshock e ho già perso la voce. Qui ritrovo Zaro che lo avevo a Bolzano. È un animale da partita, ma ogni tanto in allenamento gli devo tirare le orecchie. Ho rifiutato altre proposte in B, ma questa non si poteva. Nella mia testa mi vedevo già qui. Per la salvezza diretta credo servono 44-45 punti per la salvezza diretta. Dobbiamo ancora fare quei punti che ci mancano per essere tranquilli". Tatticamente il Modena cercherà di adattarsi alle richieste del suo nuovo timoniere. Contro l’Ascoli si potrebbe optare per riproporre il 4-4-2 col quale Bisoli aveva plasmato il Südtirol a sua immagine e somiglianza, fino ad arrivare a giocarsi la semifinale playoff poi persa col Bari, oppure optare per lo speculare 3-5-2. "Ogni tanto vado fuori dalle righe – prosegue –, per il bene della società. L’assetto tattico lo cambio spesso. Non si vince con i moduli, ma con gli uomini. Il parco attaccanti del Modena penso lo possano vantare in pochi. Gli elementi sono sono forti, forse il problema è solo nella testa. A fare la differenza è sempre la passione. E la fortuna si deve andare a cercare. Abbiamo subito iniziato a lavorare solo sulla fase difensiva perché prima ci concentriamo dietro per poi fare bene davanti. Ho provato sia la difesa a tre che a quattro". Il match contro l’Ascoli metterà in palio punti pesantissimi per entrambe.

"Sarà la classica partita di serie B dove ogni seconda palla sarà fondamentale – conclude –. Se vinciamo saremo al 90% salvi. Troveremo un ambiente molto infuocato. È da troppe partite che non vinciamo e dovremo spezzare questo trend. Sto preparando la squadra al tipo di battaglia che ci aspetta. Abbiamo grande rispetto dell’Ascoli, ma nessuna paura. Sarà uno scontro diretto e vogliamo portare a casa il risultato pieno".

mas.mar.