Blitz Primavera e sorpasso sull’Entella

virtus entella

0

ascoli

1

VIRTUS ENTELLA: Torrielli, Di Maro, Ghio (dal 23’ s.t. Lagomarsini), Piredda, Dolce, Bellotti, Hu (dal 34’ s.t. Paccagnini), Tiana, Djabi, Valori (dal 41’ s.t. Martini), Perrone (dal 34’ s.t. Mattioli). Panchina: Mazzadi, Casani, Petitti, Dayan, Vian, Cocconi, Giacobbe, Thioune. Allenatore: Melucci.

ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Lattanzi (dal 15’ s.t. Gorica), Gaffuri, Piermarini, Deriu (dal 38’ s.t. Sottil), Bando, Tarantino, Lo Scalzo (dal 43’ s.t. Barrotta), Del Moro (dal 15’ s.t. Solmonte). Panchina: Mengucci, Rossi, Loretucci, Carano, Colaiacomo. Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Rete: al 26’ s.t. Solmonte (A).

Note – ammoniti Hu per la Virtus Entella, Piermarini, Gorica e Solmonte per l’Ascoli. Al 45’ p.t. espulso Djabi Embalo per la Virtus Entella. Corne: 3-2.

La Primavera espugna Chiavari e ottiene quella vittoria che serviva per centrare i tre punti che avrebbero concesso di scavalcare in classifica proprio la Virtus Entella. Nel match disputato sabato mattina al campo sportivo ‘Daneri’ a decidere in favore dell’Ascoli è stato il gol messo a segno da Solmonte, su assist di Tarantino, nel corso della ripresa. In chiusura di primo tempo i padroni di casa erano rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata dall’attaccante Djabi Embalo, reo di aver colpito al volto Caucci con una una manata. La vittoria ottenuta in trasferta così ha permesso ai ragazzi di Ledesma di raggiungere quota 40 punti entrando in zona playoff. Nel prossimo appuntamento in casa con il Monopoli l’Ascoli sarà chiamato a difendere il piazzamento cercando di conquistare un’altra vittoria.

Sconfitti per 2-1 invece gli under 16 allenati da Monaco che tra le mura amiche non sono riusciti ad evitare il ko per 2-1 contro il Cosenza. L’avvio è stato tutto di marca rossoblù. Gli ospiti qui sono subito riusciti a portarsi avanti di due reti con la doppietta di Barbagallo. Nella ripresa Verdone ha provato a riaprire i conti, ma alla fine i bianconeri non sono riusciti ad ottenere il pari. Successo infine per gli under 15. Contro i pari età sempre del Cosenza i ragazzi di Cusimano si sono mostrati capaci di prevalere, seppur di misura, col risultato finale di 1-0. Dopo varie occasioni mancate dai calabresi nel corso della prima frazione, nella ripresa è stato il subentrato Venanzi a regalare la vittoria all’Ascoli.