Bonazzoli, debutto amaro: "Abbiamo iniziato bene, manca la finalizzazione"

È iniziata male l’avventura di Bonazzoli alla guida del Lecco. Nel match contro l’Ascoli i lombardi non sono riusciti ad invertire la rotta e sono finiti ko per la sesta volta in sette gare. "Non posso parlare di sfortuna – ha commentato il tecnico -, penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Siamo riusciti a produrre abbastanza occasioni, arrivando spesso sul fondo e dando tanto. La squadra ha cercato di proporre e fare quello che avevamo provato in settimana. Purtroppo è mancata la fase finale: arrivare in porta e calciare. C’è stato l’episodio del gol che penso sia ormai una costante. Si prendono troppe reti per poca concentrazione ed errori individuali. Bisogna lavorare su quello, i ragazzi devono essere responsabilizzati. Purtroppo se sbagli, paghi. Di Stefano aveva la personalità per calciare il rigore. Sull’1-1 la partita si sarebbe riaperta e non credo l’avremmo persa. Sul loro secondo gol poi siamo saliti male e in ritardo. Quando concedi a gente esperta la possibilità di calciare bene ti trovano l’angolino".