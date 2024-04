Breda fa i conti con le assenze nel reparto difensivo

L’ex Breda si prepara a mietere la sua vendetta. Il tecnico degli umbri contro l’Ascoli proverà di certo a conquistare quella vittoria che consentirebbe di portare a casa una fetta importante di salvezza staccando definitivamente in classifica proprio il Picchio. In ballo ci sarà molto di più di tre semplici punti. Anche ieri mattina la Ternana ha proseguito la preparazione per farsi trovare pronta al grande appuntamento di domani (avvio alle 14) che andrà in scena al Liberati. In casa rossoverde a preoccupare saranno le assenze in porta e nel reparto difensivo che proprio negli ultimi giorni ha visto allungarsi la lista degli elementi finiti in infermeria. Tra i pali toccherà di nuovo al 24enne Vitali dopo l’infortunio che ha messo ko il titolare Iannarilli. In difesa saranno out Sgarbi, N’Guessan e Capuano. A loro si aggiungerà la punta Zuberek. Buone notizie invece per il centrale Sorensen che ha smaltito i problemi fisici e sarà disponibile.