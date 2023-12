Breda non si ferma più: terza vittoria di fila per la Ternana

Bel balzo in avanti della Ternana dell’ex Breda. Le Fere con l’arrivo del tecnico veneto hanno letteralmente svoltato tirandosi momentaneamente fuori dalla zona di classifica che scotta. Nella sfida di Lecco gli umbri sono riusciti a trovare in rimonta la terza vittoria consecutiva per 3-2, confermando l’ottimo momento di rendimento. L’avvio del delicatissimo scontro salvezza non era affatto iniziato nel modo giusto con il vantaggio bluceleste di Ionita e il raddoppio messo a segno da Buso. Quando la gara sembrava essersi messa decisamente in salita però ecco la furiosa reazione ternana iniziata e compiuta nel corso della seconda frazione di gara. A dimezzare lo svantaggio per poi trovare il pari è il sorprendente Raimondo con una preziosa doppietta. Il sigillo vincente è di Luperini. Grazie ai tre punti conquistati così la Ternana resta davanti all’Ascoli con 17 punti, uno in più dei bianconeri che sono riusciti a recuperare terreno su Lecco e Spezia (entrambe a 16).