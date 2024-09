Campagna vuole prendersi l’Ascoli: "Grande piazza, mi manda Orsolini"

Tra i nuovi volti di questo Ascoli che sarà chiamato a risollevarsi con un campionato di vertice dopo l’amara retrocessione in C c’è anche Simone Campagna. Il centrocampista, ormai prossimo al compimento dei 22 anni (li festeggerà il 21 ottobre ndr), in questo primo scorcio di stagione ha avuto dal tecnico Carrera la fiducia giusta per scendere in campo e dimostrare il proprio valore a tifosi e società. Ma siamo soltanto agli inizi. Col Picchio ha firmato un vincolo fino al 30 giugno 2025 con opzione. "Sono contento di essere qui ad Ascoli e mi trovo bene – commenta il giocatore alla web tv ufficiale della società –, si sta formando un bel gruppo. Anche in campo riusciamo a trasmettere la fame, la grinta e la voglia che abbiamo. Questa è una piazza fuori dal comune. Sia il procuratore che qualche altro compagno mi hanno consigliato di venire qui. A Bologna ho conosciuto Riccardo Orsolini e mi ha detto di aver fatto un’ottima scelta. Molti giocatori passati qui sono diventati forti e quindi sono davvero contento. La città è bellissima e vivere in centro storico è fantastico. La gente vive di calcio e quando esci, anche soltanto per fare la spesa, ti fermano e ti chiedono una foto. Magari incitandoti in vista della gara. Vivo con Tirelli che conoscevo già per l’esperienza a Ravenna. A casa ci diamo entrambi da fare con le faccende".

In campionato Campagna è praticamente sempre sceso in campo in queste 4 partite già andate in archivio. Due anche le presenze fatte registrare nelle altrettante sfide della Coppa Italia di serie C contro Gubbio e Arezzo. "Oggi che sono diventato un calciatore professionista ho il sogno di arrivare più in alto possibile – prosegue –. Non so se sarà possibile parlare di serie A o serie B. Vedremo. Nei primi giorni di ritiro eravamo partiti con il 4-3-3, poi in base ai nuovi giocatori arrivati si è deciso di cambiare modulo. Sono uno che può interpretare diversi ruoli e posso giocare benissimo anche a due. La mia famiglia non è ancora riuscita a seguirmi qui ad Ascoli, ma erano presenti a Ferrara contro la Spal e sabato col Milan. Sono un ragazzo che ama tirare fuori la grinta. Ho fame di affermarmi".

La vittoria ottenuta proprio a Busto Arsizio nell’ultimo match disputato ha fornito un’energia positiva che ora la squadra cercherà di mettere in campo domenica prossima per provare a battere anche la Lucchese. "Siamo contenti dei tre punti e c’è molto entusiasmo – conclude –. Dopo un risultato del genere anche gli allenamenti sono ancora più motivanti. Più si vince e più il successo aiuta a vincere. Sicuramente affronteremo una squadra cattiva che riparte. Ho già visto anche altre partite e sono bravi nei contropiedi. Dovremo stare attenti a non concedergli questo. Col Rimini sono stati tenaci e dovremo stare attenti".

Massimiliano Mariotti