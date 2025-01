Cangi: "Pianese, è stato un grande anno. Ora miglioriamoci"

In attesa del confronto di lunedì contro l’Ascoli, la Pianese ha stilato un bilancio dell’annata appena conclusa, fissando gli obiettivi per questo 2025. Nel girone di ritorno i toscani cercheranno sicuramente di confermare quanto fatto registrare in campionato finora.

"Un anno fa a gennaio eravamo in serie D con l’obiettivo di ottenere la promozione e ora ci ritroviamo in C con ben 25 punti – commenta il direttore sportivo Francesco Cangi –. I primi sei mesi dell’anno sono stati molto impegnativi. In estate è stato fatto un grande lavoro per il ritorno tra i professionisti e in questa prima parte del campionato di serie C ci siamo tolti grandi soddisfazioni, facendo bene sotto tutti i punti di vista. È stato un anno molto positivo. Sono contento di dove siamo adesso ma non ci dobbiamo accontentare. Nel 2025 cercheremo di consolidare quanto fatto fino ad oggi, sperando di migliorarci. Sarà un girone di ritorno molto difficile, ma ci sono tutti i presupposti per lavorare nel modo giusto".