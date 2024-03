Carrera e il rebus sulla corsia di destra

L’Ascoli di Carrera si prepara per il delicato duello salvezza che andrà in scena lunedì di Pasquetta a La Spezia (avvio alle ore 15). I bianconeri anche ieri hanno proseguito la preparazione al Picchio Village in vista del match da dentro o fuori che non si dovrà assolutamente perdere per evitare di fronteggiare altre battute d’arresto in un momento del campionato decisamente cruciale. Il successo ottenuto dal Picchio contro il Lecco (4-1) nella gara d’esordio di Carrera, prima della sosta per gli impegni delle nazionali, ha rigenerato autostima e convinzione, ma ora il calendario di serie B metterà sul cammino che conduce verso il mantenimento della categoria un avversario di certo sulla carta molto più forte e soprattutto dotato di qualità tecniche importanti. A distanza di mesi ancora in molti continuano a chiedersi come mai una squadra scesa dalla massima serie e costruita per disputare almeno i playoff in cadetteria, si trovi ancora relegata nel dover sgomitare nei bassifondi della classifica. Nel match programmato entrambe le contendenti si presenteranno in campo con gli attuali 31 punti rispettivamente conquistati. In leggero vantaggio però attualmente sarebbero i liguri, in virtù del successo ottenuto al Del Duca per 2-1 nella gara d’andata. Per annullarlo ed eventualmente ribaltare la situazione l’Ascoli dovrebbe provare a sbancare lo stadio Picco che per l’occasione vedrà una nutrita presenza di sostenitori in arrivo dal piceno. Circa 420 nella serata di ieri. Di fronte ci sarà una formazione che in casa non ha mai perso in B contro l’Ascoli e che vanta la guida tecnica di D’Angelo, un cliente da sempre particolarmente scomodo per il Picchio. In campo la squadra, sotto le direttive di Carrera, ha svolto una doppia seduta di lavoro. Se in difesa il timoniere bianconero potrà contare sul rientro dello squalificato Quaranta, sulla corsia di destra invece si sta cercando di capire chi potrà rimpiazzare Falzerano. Il cursore laterale sarà costretto a restare out un turno per aver raggiunto la quinta ammonizione nell’ultimo turno.

Tra le opzioni a disposizione c’è quella del possibile impiego di Bayeye o del franco-algerino Zedadka che già in alcune circostanze è stato impiegato in entrambe le corsie. In difesa invece bisognerà attendere ancora per il rientro di Botteghin. Il brasiliano potrebbe saltare anche l’incontro in casa col Venezia di domenica 7 aprile (ore 16.15). In attacco Duris, reduce dall’esperienza con la nazionale slovacca, si giocherà una maglia da titolare con il finlandese Streng.