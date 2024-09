Carrera si gode la vittoria della ripartenza: "Ho avuto le risposte che stavo cercando"

Serviva la vittoria e l’Ascoli l’ha conquistata, non certo esprimendo un gioco da applausi, ma mostrando molta concretezza e una buona solidità difensiva. Mister Massimo Carrera in sala stampa ha commentato la prestazione dei bianconeri dedicando la vittoria al tifoso Cheri Benigni recentemente scomparso e di cui ieri si sono celebrati i funerali in una chiesa di Santa Maria Goretti gremita di supporters bianconeri, con la salma che poi ha transitato per la piazza d ‘Li Callare’ dove Cheri si ritrovava con gli Ultras 1898 tra lanci di bombe carta, fumogeni e la musica di Adriano Celentano ‘Pregherò per te’ il suo brano preferito. Il tutto davanti allo striscione con la scritta ‘Come piaceva a te’. Allo stadio la squadra ha deposto un mazzo di fiori sotto al settore occupato dai circa sessanta tifosi bianconeri arrivati a Busto Arsizio.

Mister Carrera ha così iniziato la sua conferenza stampa: "Prima di iniziare – ha dichiarato il tecnico dell’Ascoli – volevo dedicare la vittoria, a nome di tutto il gruppo, al nostro tifoso Cheri, mancato qualche giorno fa. Oggi ho avuto risposte positive, dopo la prestazione di Chiavari. la squadra ha cercato di giocare al calcio ha lottato fino alla fine; al di là del risultato, ho avuto le risposte che cercavo dopo la partita di Chiavari. Abbiamo tanti esterni e interpreti che si adattano al 4-2-3-1, che può diventare 4-3-3 in partita. Abbiamo iniziato questo percorso tattico, con diverse alternative. Ho inserito Alagna anche se era stato ammonito mentre faceva riscaldamento perché mi serviva qualcuno che bloccasse Jimenez. Non ho dato peso al cartellino giallo. La squadra B del Milan – ha concluso Carrera – la ritengo una cosa positivissima. Dare una chance ai ragazzi che possono misurarsi con calciatori più esperti è un motivo di crescita perché qui cresci in fretta ed è una esperienza importante".

Valerio Rosa