Caso Gubbio, si cerca di evitare lo smantellamento

Il Gubbio cerca di evitare il possibile smantellamento di un organico che finora ha permesso di navigare in una posizione di classifica assolutamente dignitosa. In casa rossoblù sono molti i pezzi pregiati sui quali la concorrenza ha puntato i fari. La missione del direttore sportivo Degli Esposti in questo mese di gennaio sarà quella di evitare che la rosa venga sfoltita drasticamente in questa sessione di mercato invernale. Tra i nomi che fanno gola alle avversarie ci sono quelli di Corsinelli, David, Pirrello, Proietti, Stramaccioni e Tommasini.

"Questi sono tutti giocatori che hanno mercato – ha commentato Degli Esposti -, compreso Corsinelli che sta facendo bene. Ma deve essere chiaro un concetto. Ovvero che noi la squadra dobbiamo rinforzarla. Il Gubbio non è un supermercato da svaligiare. Questo deve essere ben chiaro a tutti: calciatori, procuratori, società. Spina arriva per ciò che riguarda il settore offensivo un esterno sinistro. Kanoutè e Spini del Trapani sono due nomi che ho sul taccuino".