Caso scommesse. Ancora problemi per Forte

Continuano i problemi legati al caso scommesse per Francesco Forte. L’attaccante 31enne, in attesa di capire eventuali evoluzioni societarie, attualmente resta uno degli elementi di proprietà dell’Ascoli che lunedì 15 luglio dovrà presentarsi al raduno della squadra fissato per dare avvio a test medici e allenamenti programmati al centro sportivo Picchio Village. Il vincolo che lo lega con il club di corso Vittorio terminerà il prossimo 30 giugno 2026, ma il suo resta indubbiamente uno di quegli ingaggi esosi che il club cercherà di togliersi dal groppone prima possibile. Lo squalo in questa fase sta cercando di capire cosa accadrà in merito al procedimento in atto che lo vede coinvolto. Forte a fine maggio era stato deferito dalla Procura Federale per aver effettuato delle scommesse nella stagione sportiva 2021-22 e in quella successiva, in maniera diretta o attraverso persone a lui riconducibili, ricorrendo a piattaforme autorizzate e non a riceverle. "Il procuratore federale, a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento – si legge nella comunicazione ufficiale diramata – , ha deferito alla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, e per la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva: Christian Diego Pastina; Francesco Forte; Gaetano Letizia; Enrico Brignola". Tutti e quattro all’epoca dei fatti erano tesserati del Benevento, anche se poi qualcuno era finito in prestito altrove. I giocatori coinvolti di fatto sono finiti nella rete della indagini sviluppate per "aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse – direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc e di campionati di calcio professionistici stranieri. Considerato tutto quanto suddetto e ritenuto di accogliere, nei limiti del possibile, le istanze delle difese; preso atto che la prima udienza utile a garantire la presenza dei componenti del già individuato Collegio decidente risulta fissata per il giorno 11 luglio 2024". Forte nell’ultimo campionato ha indossato la maglia del Cosenza. L’attuale cifra prevista per poterlo riscattare dall’Ascoli si aggira attorno ai 300mila euro.

mas.mar.