Castori carica il suo Ascoli: "Bene il mercato, daremo tutto"

L’Ascoli di Castori si prepara ad un altro appuntamento particolarmente complicato. Dopo aver affrontato la capolista Parma e lo scomodo Bari, i suoi uomini domani (avvio alle 14) dovranno scendere in campo al Sinigaglia al cospetto dell’ambizioso Como, attuale seconda forza della serie B.

Quanto sarà importante uscire indenni da Como?

"Ci stiamo preparando col massimo impegno per affrontare la prossima sfida. Si è inserito Gagliolo, mentre Vaisanen ha una settima in più di lavoro. Gagliolo si è allenato, sarà convocato, ma insieme al preparatore atletico vedremo se buttarlo nella mischia. Dietro ci sarà il rientro importante di Bellusci. Non abbiamo necessità impellente di schierarlo. Vaisanen ha recuperato bene. Dopo la partita col Bari sta bene ed è disposizione".

Le squalifiche di Falasco e Masini la costringeranno a rivedere qualcosa. A sinistra l’occasione sarà offerta a Celia? Come prosegue invece la crescita di Valzania?

"Falasco va aiutato e non colpevolizzato. Le assenze costituiscono sempre delle opportunità e chi subentra deve esser bravo a dare il proprio contributo e farsi trovare pronto. Con Valzania bisogna avere pazienza. Il tempo gioca sicuramente a suo vantaggio. In questo momento ha bisogno di giocare per trovare la miglior condizione. Mi aspetto qualche passo avanti sul piano della tenuta".

Come procede invece il recupero degli infortunati Tavcar e Caligara?

"Sono entrambi sulla via della guarigione. Ci vuole ancora un po’ di tempo, penso che a breve li avremo a disposizione. Anche Nestorovski è stato fermo a lungo ed ora fisicamente sta meglio dopo un periodo di rodaggio. Resta un giocatore molto importante per noi".

Con Gagliolo reputa al completo il reparto difensivo?

"Questo lo dovete chiedere al direttore sportivo. Con gli arrivi di Vaisanen e Gagliolo siamo un pochino più tranquilli. In difesa giochiamo a tre e ora abbiamo cinque elementi. Nel ritorno la fatica si accumula e le ammonizioni si sommano soprattutto per i difensori, quindi bisogna coprirsi bene. Sono contento del mercato fatto. Se capiteranno altre opportunità di certo il diesse non se le farà scappare compatibilmente con le risorse economiche della società".

Che tipo di gara prevede col Como?

"Sarà una partita difficilissima. Dovremo cercare di limitare le loro grandi capacità. Si stanno giocando la serie A e hanno una società ambiziosa alle spalle. Abbiamo massimo rispetto e proveremo a fare la nostra partita".

L’Ascoli però potrà contare su un trascinatore come Mendes...

"I giocatori per un allenatore sono tutti uguali. Pedro sta facendo benissimo. Sono contento di lui, ma conta soprattutto la squadra. Nessuno può fare niente da solo. Mi auguro possa ancora migliorare. Ciò che sta ottenendo è anche merito dei compagni".

Massimiliano Mariotti