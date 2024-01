Castori recupera. Falzerano e Nestorovski

Gli uomini di Castori ieri sono tornati a lavorare al Picchio Village in vista della ripresa del campionato che vedrà i bianconeri di scena domenica 14 (ore 16.15) al Tardini per sfidare la capolista Parma. Saranno dieci giorni di intenso e duro lavoro quelli che accompagneranno tecnico e squadra ad un appuntamento molto difficile, ma dal quale provare ad uscire con punti preziosi. A pretenderlo purtroppo è una classifica che ad oggi resta molto pericolosa per le ambizioni di salvezza del club.

Contro i ducali l’esperto timoniere dell’Ascoli innanzitutto potrà contare su due rientri importanti come quelli di Falzerano e Nestorovski. Due tasselli che indubbiamente andranno ad irrobustire rispettivamente i reparti di centrocampo e attacco. Il centrocampista fino allo stop dovuto per qualche problemino fisico era stato uno dei migliori in questo girone d’andata. Con lui in campo il Picchio potrà ritrovare un tassello da utilizzare in varie zone del campo, a seconda delle circostanze. Il suo ruolo naturale, come ben sappiamo, resta quello di cursore laterale destro, ma nella sua esperienza maturata sotto le cento torri Falzerano ha rivestito anche i panni di mezzala (sia destra che sinistra) e di trequartista centrale.

Altro recupero di rilevanza sarà quello dell’attaccante macedone che nella prima parte del cammino ha un pochino deluso le aspettative. Arrivato al termine della sessione del mercato estivo, il 33enne ha dovuto fare i conti con una condizione fisica non ottimale in avvio e poi con qualche sfortunato infortunio di troppo. Il primo stop arrivò proprio in occasione del primo allenamento diretto da Castori. Nell’occasione il giocatore riportò la lussazione del gomito sinistro. Superato il guaio, Nestorovski è stato poi costretto a tornare di nuovo in infermeria per un problema al polpaccio. Ora tutto sembra finalmente rientrato. La società infine ha annunciato l’arrivo del preparatore dei portiere Antonello Brambilla che andrà ad arricchire lo staff già messo a disposizione del tecnico Castori.

"Professionista del settore da circa trent’anni – si legge nella nota ufficiale -, ha ricoperto lo stesso incarico nell’Albinoleffe per dieci anni, quindi Dinamo Bucarest, Palermo, Al-Ahli in Quatar, Trapani, Sampdoria, dove ha allenato Emiliano Viviano, Cagliari, Watford, Marsiglia e Sheffield Wednesday. Nominato miglior preparatore dei portieri della serie A nel 2018-19 e migliore in B nel 2013-14".