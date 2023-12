Castori scala la classifica di rendimento

Il tecnico bianconero Castori scala la classifica del rendimento mostrato dai tecnici in questa fase del campionato. Il successo ottenuto sabato dall’Ascoli contro il Catanzaro dell’ex Vivarini (1-0) ha permesso ai bianconeri di cambiare marcia dopo due mesi di stallo. Al termine del 17esimo turno del girone d’andata sono state tante le sorprese offerte dal campionato cadetto. Al vertice della speciale classifica di rendimento degli allenatori si è confermato Vanoli, allenatore del Venezia, che nonostante la sconfitta di Bolzano, ha potuto mantenere la leadership con una media voto di 6,55.

Bene anche Valente, il nuovo timoniere del Sudtirol che segue con 6,5. Al terzo gradino del podio Maran (6,4), tecnico del Brescia, che nell’ultimo turno è riuscito a liquidare il Como di Fabregas con un secco 2-0. A seguire Vivarini del Catanzaro con una media di 6,38. La stessa portata avanti da Pecchia del Parma. I ducali, in inferiorità numerica, sabato non sono andati oltre lo 0-0 in casa del Cosenza. Sesto piazzamento invece per il tecnico dell’Ascoli Castori con 6,37.