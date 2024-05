Catanzaro-Cremonese, parla Stroppa:: "Occhio a Iemmello"

Mentre l’Ascoli si prepara a tuffarsi nel prossimo campionato di serie C, c’è ancora chi resta in corsa per un sogno chiamato serie A. È il caso del Catanzaro dell’ex Vivarini che stasera affronterà in casa la Cremonese nella semifinale d’andata. A parlare alla vigilia dello scontro è stato il tecnico grigiorosso. "Noi stiamo molto bene e sono sicuro che faremo una grandissima prestazione – commenta Stroppa –. Quando siamo andati a Catanzaro arrivavamo da un momento così così e abbiamo fatto un’ottima partita. Ora bisogna fare ancora meglio perché possono metterci in difficoltà, ma abbiamo le armi per fare altrettanto. Iemmello è un fattore, ha trovato l’ambiente giusto e si sta esprimendo a livelli mai visti prima. Ha fatto un percorso importante, qualche anno fa era uno dei giovani più promettenti e ora sta trovando una dimensione straordinaria. La nostra attenzione è rivolta anche a giocatori come Vandeputte e Petriccione". Il match in programma stasera (avvio alle 20.30) al Ceravolo sarà diretto dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.