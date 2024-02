Catanzaro, parola al difensore Antonini:: "Mi sto inserendo bene"

Il Catanzaro affronterà l’Ascoli contando sulle qualità del nuovo arrivato Matias Antonini. Il centrale difensivo è già riuscito a conquistare una maglia da titolare all’interno dello schieramento del tecnico Vivarini. "Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire tutti parte del gruppo – sostiene il brasiliano -. Sto cercando di entrare nei meccanismi della squadra il prima possibile e ascoltare ogni cosa che mi dice il mister. In B si va più forte e ci sono più giocatori tecnici. Non sono il primo ad aver fatto questo salto, quindi lavoro per migliorare e adattarmi alla categoria. Catanzaro era l’opportunità giusta per me. La trattativa si era complicata ad un certo punto, ma io ho espresso la mia opinione e poi si è sbloccata. Se ho avuto questa chance è merito anche di Capuano, un allenatore con cui ho legato molto a Taranto e dal quale ho imparato tante cose. Qui ci sono difensori che hanno fatto un campionato importante e io da quando sono arrivato ho fatto il mio e mi sono messo a disposizione del mister e della squadra".