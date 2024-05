Catanzaro, Vivarini:: "A Cremona servirà una super partita"

Pirotecnico 2-2 quello che ha visto il Catanzaro dell’ex Vivarini rispondere al doppio vantaggio della Cremonese nella seconda delle due semifinali playoff. Le due reti trovate dai grigiorossi con Tsadjout e Ciofani hanno poi visto la pronta reazione dei calabresi (Biasci e Brignola). Ora tutto si deciderà nel match di ritorno. "È stata una grande impresa – sostiene il tecnico giallorosso Vivarini -– abbiamo giocato contro una squadra forte. Nel primo tempo hanno mostrato tutte le loro potenzialità, poi siamo venuti fuori noi. Era importante fare una grande prestazione, secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo e ora testa a sabato. Non cambiava niente, anche se vincevamo 3-2. Mi dispiace per come abbiamo preso i gol, soprattutto il primo. A Cremona servirà una grande prestazione per passare il turno. Abbiamo dimostrato di poterlo fare. Lavoriamo sempre in funzione dell’atteggiamento dell’avversario. Abbiamo dimostrato di potercela giocare e lo faremo".