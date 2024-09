C’è Carpi-Ascoli, per Carrera vale tutto. L’allenatore oggi si gioca la panchina

Ultima chiamata per Massimo Carrera prima dell’eventuale esonero che potrebbe diventare seriamente concreto in caso di un altro ko. L’Ascoli oggi a Carpi, fischio d’avvio previsto alle 18.30, si giocherà davvero molto. Non tanto in termini di punti e classifica, quanto in compattezza e unità interna. Le recenti prove offerte in campo dai bianconeri hanno testimoniato in maniera eclatante che ci sono dei problemi. Ad alimentare tale situazione un po’ è stata la drammatica e imprevista retrocessione di maggio, un po’ i seri problemi economici della società trattati con precisione nel corso degli ultimi mesi, un po’ la rivoluzione forzata dal punto di vista tecnico che il nuovo direttore sportivo Righi è stato chiamato ad operare per affrontare l’infido campionato di serie C. Tra chi è partito e chi è arrivato, il via vai continuo ha prodotto l’ennesimo stravolgimento che non sta consentendo all’Ascoli di prendere una forma ben precisa. A dichiarare quanto in questo momento si stia facendo fatica ad amalgamare la squadra era stato lo stesso Carrera alla vigilia della sfida di Busto Arsizio. Dopo la gara vinta contro il Milan Futuro (0-2) l’allenatore aveva esternato di aver avuto le risposte che cercava, poi però nel turno successivo tutto è stato spazzato via da un colpo di spugna da una modesta Lucchese (1-2), capace però di surclassare il Picchio in lungo e in largo per quasi tutto l’intero incontro.

Ecco così che la posizione dell’attuale tecnico del Picchio ora è finita in forte discussione, soprattutto a seguito delle decise dichiarazioni rese nel post gara dal direttore sportivo Righi. L’unico modo possibile per consentirgli di riprendere una boccata d’ossigeno e continuare a guidare i bianconeri quindi sarà uscire dal Cabassi con un’ottima prova e soprattutto dei punti utili per rimettersi in moto. Anche perché poi a seguire dopo qualche giorno ci sarà subito il successivo impegno casalingo di domenica contro il Rimini (ore 16.15). Il momento resta particolarmente delicato e cruciale. In questa fase di dovrà cercare quanto prima di imboccare la strada giusta e scacciare i malumori esistenti. Nel frattempo la società negli ultimi giorni ha provato a correre ai ripari contattando lo svincolato Ionita, centrocampista esperto che proprio in queste ore dovrebbe dare una risposta al Picchio. Sarebbe questa la prima mossa pensata per risolvere le difficoltà mostrate a centrocampo nel fare gioco e fare densità andando a recuperare la sfera dai piedi degli avversari.

Intanto ci sono novità in vista sul fronte societario: Rabona ha infatti acquisito la Ternana e dovrà lasciare le quote nell’Ascoli (il 10%).

Massimiliano Mariotti