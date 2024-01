Celia vuole sfrecciare per l’Ascoli: "Grande motivazione, salviamoci"

Un terzino di spinta a tutta fascia per il tecnico Castori. Raffaele Celia, uno dei nuovi arrivati, ieri si è presentato ufficialmente alla piazza dopo aver già debuttato con la maglia dell’Ascoli domenica scorsa nel match di Parma. Il 24enne calabrese, arrivato dalla Spal, è andato a completare la corsia mancina costituendo una buona alternativa all’impiego dell’altro laterale Falasco.

Come sono andate le cose nella trattativa lampo che l’ha vista arrivare al Picchio?

"La trattativa è stata velocissima. Mi ha chiamato il mio agente per dirmi che c’era questa proposta dell’Ascoli. Penso ci avrò messo trenta secondi per prendere la decisione. La mattina dopo ho firmato ed ero già qui ad Ascoli".

Con quale spirito è tornato in cadetteria?

"Aspettavo da tanto l’occasione di tornare in serie B dopo quanto accaduto l’anno scorso. L’ho avuta e adesso me la voglio tenere stretta. Sono molto motivato e, ora che ho ritrovato la categoria grazie a questo club, i miei propositi sono sicuramente quelli di dare il mio contributo per la salvezza della squadra".

Ha già esordito a Parma. Quali sensazioni ha avuto?

"Il campionato di serie B è sempre molto imprevedibile. Si sa. Puoi vincere e perdere con chiunque. A Parma abbiamo affrontato la squadra più forte per la promozione andando a giocarcela. Quindi questo deve essere un buon punto di partenza del nostro girone di ritorno. La squadra sta lavorando bene. Secondo me col lavoro di tutti riusciremo a raggiungere l’obiettivo".

Come procede il suo inserimento negli schemi tattici di mister Castori?

"Mi sto ambientando bene. Ho lavorato qui per metà della settimana scorsa e questa l’ho affrontata interamente. Sto cercando di adattarmi ai miei compagni, al mister e soprattutto ai ritmi che sono davvero molto alti durante tutti gli allenamenti. La partita di Parma l’ho vissuta bene. Sono contento dell’approccio avuto e spero di continuare così. Era una partita difficile e questo esordio può darmi la fiducia giusta per proseguire in questa maniera".

Ora però contro il Bari sarete indubbiamente chiamati a conquistare i tre punti...

"Tutte le gare si dovranno cercare di vincere. A partire da questo momento. Il Bari è una squadra forte che si sta muovendo anche bene sul mercato con innesti di qualità. Sarà una gara difficile come tutte le altre, perché non esistono avversari semplici in B. La stiamo preparando bene cercando di analizzare bene i loro punti di forza, come gli esterni e le catene laterali, nonché quelli di debolezza. Sicuramente cercheremo di ottenere il successo".

Massimiliano Mariotti