Cessione Ascoli, l’attesa continua. Ora serve una proposta del gruppo

Nell’attesa della proposta di acquisto che la cordata capitanata da Metalcoat sta preparando per cercare di rilevare l’Ascoli, ieri sono riprese con vigore le interlocuzioni portate avanti dai consulenti delle due parti e che vedono coinvolta anche la figura di Enrico Diomedi, in qualità di professionista incaricato di intercettare potenziali compratori. Sul fronte degli imprenditori interessati a farsi avanti con Matteo Trombetta Cappellani come capofila, nelle ultime ore si sarebbe continuato a lavorare con insistenza sulla valutazione dei documenti ricevuti per arrivare ad un quadro completo della situazione. Le attente analisi in merito sono state meticolose e volte a considerare ogni minimo dettaglio dell’attuale situazione economica dello storico club di corso Vittorio, anche in virtù delle ultime vicissitudini emerse. Tra cui quella che vedrebbe il Picchio costretto a dover versare nei confronti del Benevento l’ultima tranche dell’acquisto di Forte. Una somma che, come specificato su queste righe, supera i 500mila euro e addirittura si attesta sui 600mila euro. Logicamente in questo caso tutto resterà in un certo modo legato anche agli sviluppi del procedimento per il caso scommesse che vede coinvolto il giocatore e che a breve offrirà nuovi risvolti. La fatidica offerta potrebbe arrivare nella giornata odierna. Di risposta poi si dovrà capire se le condizioni avanzate saranno in grado di convincere l’attuale proprietario Massimo Pulcinelli. Sicuramente rispetto al dialogo avvenuto di recente, un vero e proprio atto formale aprirebbe ufficialmente la trattativa.

Nel frattempo il Picchio si è fatto scappare un’altra preziosa occasione in quel progetto di valorizzazione dei giovani che in questi anni si è visto davvero ben poco. L’ex talento della Primavera bianconera Jacopo Tarantino ha firmato il suo primo contratto da professionista, ma con la Fiorentina. Il 19enne ieri ha raggiunto il Viola Park assieme al proprio procuratore per legarsi ai toscani fino al 30 giugno 2028. Un anno fa Tarantino era sbarcato sotto le cento torri a seguito di un’operazione portata a termine con la Roma. Nell’ultimo campionato Primavera 2 il promettente giocatore è riuscito a mettere a segno 14 reti in 26 gare disputate. Nella seconda parte della stagione poi era arrivata la chiamata dalla prima squadra e questo gli aveva consentito di infilare una serie di convocazioni in occasione delle gare disputate dall’Ascoli in B. Con i big così Tarantino quando è stato chiamato in causa ha offerto con tenacia e coraggio il proprio contributo, provando a colmare i seri problemi offensivi mostrati dalla formazione bianconera. Soprattutto dopo il pesante infortunio occorso al portoghese Pedro Mendes e ai vari problemi fisici mostrati nel corso dei mesi dal macedone Nestorovski.

Massimiliano Mariotti