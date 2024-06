Cessione Ascoli, passo in avanti. Si lavora al preliminare di vendita

Cessione Ascoli, aspettando l’offerta ufficiale della cordata locale guidata da Metalcoat si è iniziati a lavorare al preliminare di vendita. Altro importante passo avanti quello che è stato mosso nel corso delle ultime ore, quando si è di fatto iniziati a redigere il documento col quale le parti potrebbero giungere all’accordo che vedrebbe il cambio di proprietà di cui vi abbiamo narrato quotidianamente da oltre un mese a questa parte. Sicuramente all’interno della trattativa in atto sono innumerevoli le questioni da trattare e soprattutto sbrogliare. A partire dalla massa debitoria oggi raggiunta dall’attuale società al discorso relativo agli impegni economici ancora da saldare, così come per tutto ciò che concerne la riscossione dei proventi derivanti dall’eventuale vendita dei giocatori presenti in rosa che hanno mercato in categorie superiori o di coloro che, a seguito della retrocessione in C, hanno deciso di lasciare le cento torri ma sono ancora sotto contratto. Nel frattempo il club ancora in mano al patron Massimo Pulcinelli si prepara a regolarizzare correttamente quanto dovuto dall’Ascoli entro la scadenza di domani primo luglio con la disposizione dei bonifici necessari. Proprio a seguito dell’ottenimento della licenza nazionale e della contestuale iscrizione al prossimo campionato di C infatti il Picchio entro domani dovrà: dimostrare il pagamento dell’Iva per quanto riguarda il quarto trimestre 2023; dimostrare il pagamento dei compensi fino maggio 2024 nei confronti di tesserati e dipendenti; dimostrare il pagamento dell’Irpef fino al recente aprile 2024 e dell’Inps fino a maggio 2024. Sul rispetto di quanto stabilito sarà, come ben sappiamo, la Covisoc, ad effettuare le dovute e attente verifiche. Nel caso di inosservanza di quanto stabilito si andrà incontro alla penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nel corso della stagione ormai prossima al via domenica 25 agosto. Il compito della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche poi chiaramente proseguirà durante tutto il corso dei prossimi mesi focalizzando la propria attività sul rispetto delle tempistiche sempre legate ai pagamenti degli stipendi per tesserati e dipendenti.

Sull’altro fronte, quello degli acquirenti, la cordata allestita dal sindaco Marco Fioravanti nel corso delle ultime settimane, tra le giornate di oggi e domani dovrebbe riuscire a formalizzare l’offerta ufficiale e volta a rilevare lo storico club di corso Vittorio. Insieme all’azienda bergamasca con a capo Matteo Trombetta Cappellani, ci saranno una serie di rilevanti aziende ascolane, l’ex patron Bellini e qualche altro imprenditore partner di Metalcoat.

Massimiliano Mariotti