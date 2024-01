Cinque blitz del Picchio in terra lariana

L’Ascoli corsaro in casa dei lariani. I precedenti in serie B andati in scena a Como sorridono al Picchio che in passato è riuscito spesso a violare la roccaforte dei lombardi rendendola un terreno particolarmente fertile. Quella che andrà in scena sabato sarà la decima sfida. Il bilancio dei 9 incontri già andati in archivio invece parla di 5 vittorie bianconere, 3 dei lariani e un solo pareggio. Il primo appuntamento vincente risale alla stagione 1972-73, la prima in cadetteria della formazione guidata da Carletto Mazzone. All’ultima giornata di campionato i bianconeri si imposero per 2-0 grazie alle marcature messe a segno, entrambe nella ripresa, da Bertarelli su calcio di rigore e Gola. Le cose andarono decisamente bene anche un anno dopo. Anche in questo caso l’Ascoli tornò a casa con il successo prodotto dalla rete decisiva di Quaresima. Per uno strano scherzo del destino anche in questo caso la sfida tra i club costituì l’ultimo appuntamento del cammino che concluse la cavalcata verso la prima storica promozione in serie A già festeggiata una settimana prima in casa col Parma (1-1). Il Picchio tornò a far visita al Como nel torneo 1977-78 con quel famoso record stabilito, e ancora oggi imbattuto, stabilito dai terribili ragazzi di Mimmo Renna. Stavolta i bianconeri rimontarono al momentaneo vantaggio lombardo di Nicoletti, con il pari di Perico e il sorpasso propiziato dall’autogol di Fontolan (1-2). Dopo quasi quarant’anni l’Ascoli tornò a vincere a Como nel campionato 2015-16. Resta ancora indelebile quell’incredibile 4-0 in cui bomber Cacia trovò il suo primo gol con la maglia dell’Ascoli. L’attaccante poi divenne autentico protagonista con giocate sontuose e la bellezza di 29 reti complessive in due stagioni. Oltre a lui al poker presero parte anche Giorgi, Perez e Jankto. Tornate di nuovo di fronte una all’altra nel campionato 2021-22, il Picchio di Sottil passò di misura (0-1) grazie al rigore trasformato da Dionisi. Nell’ultimo appuntamento, quello della passata stagione, l’Ascoli di Breda si vide riprendere nel finale (1-1) dopo essere andato avanti. Accadde tutto nel corso della ripresa. A lasciare la firma fu di nuovo Dionisi dagli undici metri. Il finale di gara però si rese particolarmente amaro. Due i rigori fischiati a sfavore da Ayroldi a seguito di altrettanti tocchi di mano in area: prima di Simic poi di Bellusci. Il primo fu parato da Leali a Cerri che però si fece perdonare nel secondo tentativo.

mas.mar.