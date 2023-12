Classifica rendimento tecnici subentrati: guida Breda, Castori nono

Nella spietata corsa salvezza l’ex bianconero Breda si gode il suo ennesimo buon avvio da subentrato alla guida della Ternana. Anche in casa della capolista Parma i suoi cercheranno di vendere cara la pelle e magari proseguire la scia positiva che vede le Fere imbattute da 5 turni. Nella cinquina di gare disputate gli umbri hanno portato a casa 11 punti viaggiando ad una media decisamente importante (2,2 a partita). Nella speciale classifica dei tecnici subentrati nel torneo cadetto è lui a guidare la graduatoria. Ottimo anche l’impatto avuto da Fabregas al timone del Como con una media di 2 (10 punti in 5 partite). A seguire ci sono Stroppa 1,92 (Cremonese - 23 punti in 12 gare), Maran 1,8 (Brescia – 9 punti in 5 gare), Valente 1,5 (Sudtirol – 3 punti in 2 gare), D’Angelo 1,5 (Spezia – 6 punti in 4 gare), Marino 1,38 (Bari – 11 punti in 8 gare), Bonazzoli 1,36 (Lecco – 15 punti in 11 gare), Castori 1 (Ascoli – 4 punti in 4 gare), Zaffaroni 0,71 (Feralpisalò – 5 punti in 7 gare).