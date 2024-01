Colpaccio Como, dal Lecce arriva. Gabriel Strefezza

Il Como ha piazzato quello che indubbiamente, ad oggi, risulta essere il colpaccio di questa sessione di mercato invernale. Il club lariano nelle ultime ore ha definito col Lecce l’arrivo del brasiliano Strefezza con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Queste le prime parole del giocatore: "Sono molto felice di questa nuova avventura, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni e di aiutare questo club a tornare nella massima serie". Grande soddisfazione per il tecnico Roberts che, dopo il ko interno rimediato con l’Ascoli nell’ultimo turno (0-2), ha espresso un commento sulle qualità già mostrate dal 26enne sia nel campionato di serie B che in quello di A con le maglie di Spal e Lecce. "Gabriel è un centrocampista offensivo che ha l’estro e le capacità tecniche per essere pericoloso su entrambe le fasce – spiega il tecnico gallese –. Sono sicuro che darà un grande contributo e sono certo che i nostri tifosi si divertiranno a vederlo giocare per il Como".