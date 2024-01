Colpaccio Under 16, espugnata Trigoria: a segno Di Salvatore

Exploit storico per gli under 16 dell’Ascoli che sono riusciti ad espugnare Trigoria di misura per 1-0. La formazione di Monaco ha battuto in trasferta la Roma conquistando il successo su un campo che nel corso degli anni aveva prodotto soltanto dolori. A siglare il gol vittoria è stato il bianconero Di Salvatore, ma a gioire è stata tutta la squadra per l’encomiabile prova offerta. Brutta sconfitta invece quella scaturita per l’under 17 sullo stesso campo. I ragazzi di Gigi Giorgi le hanno prese di santa ragione finendo in ginocchio per 5-1. Primo tempo drammatico quello che ha visto i giallorossi surclassare il Picchio con la tripletta di Morucci arricchita dalle reti di Coletta e Arduini. Inutile la rete della bandiera di Calvaresi. Nel prossimo fine settimana gli under resteranno fermi per poi riprendere il cammino tra due settimane contro il Lecce. Pareggio per 2-2 infine per gli under 14 contro l’Ancona. Al doppio vantaggio di Sinani (doppietta) hanno risposto i dorici nella ripresa con Coscia e Antolini.