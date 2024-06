’Come a Pesaro’. Torna il derby con la Vis

Le retrocessioni di Fermana e Recanatese, unitamente alla recente esclusione dell’Ancona, non permetteranno all’Ascoli di tornare a disputare una serie di derby marchigiani che sembravano concretizzarsi a ridosso di quei giorni che hanno segnato il ritorno del Picchio in C. Di fatto l’unica sfida tra i confini regionali che potrà andare in scena sarà quella con la Vis Pesaro che nello spareggio è riuscita a mantenere la categoria proprio a scapito della Recanatese. I confronti con i biancorossi mancano dalla memorabile stagione 2001-02 che vide i ‘diabolici’ di Bepi Pillon vincere il campionato, portando a casa un esaltante ritorno in serie B dopo 7 anni di purgatorio. In quell’annata che consentì ad una città intera di tornare a gioire, il confronto andato in scena all’andata al ‘Benelli’ vide proprio l’Ascoli passare avanti con un eurogol dell’allora capitano e leader ‘Jimmy’ Fontana che direttamente dalla bandierina tirò fuori dal cilindro una delle marcature indubbiamente più belle della sua brillante carriera. Nel corso del match poi i bianconeri furono ripresi e la contesa terminò pari e patta, ma da quel momento in poi la magia di sinistro del centrocampista generò quel famoso coro ‘segna, segnalo...come a Pesaro’. Un ritornello intonato dai tifosi nella restante parte della stagione quasi ad ogni corner battuto dal regista. Nel derby di ritorno invece le cose andarono diversamente con la cavalcata trionfale della capolista che al Del Duca, nel secondo duello in programma con la formazione pesarese, non si lasciò scappare una vittoria fondamentale per avvicinarsi ancora di più verso l’atteso traguardo.

Stavolta la supremazia venne ristabilita, seppur di misura per 1-0, con il gol messo a segno dal bomber Sasà Bruno che poi concluse la sua annata con 15 reti in 32 gare disputate. Capitolo giovanili infine, le terribili ragazze della formazione femminile allenata da mister Renga si preparano all’attesa finalissima della Coppa Italia Eccellenza. Domani alle ore 16 al centro federale ‘Bozzi’ di Firenze le bianconere se la dovranno vedere con le lombarde del Lesmo. Le sfidanti si sono già assicurate la promozione e questo darà di diritto un posto in C anche alla finalista Ascoli. In campo però nessuna delle due contendenti farà ragionamenti di sorta. Entrambe cercheranno di tenere alto il proprio onore centrando quella vittoria che consentirebbe di mettere la ciliegina su un cammino meraviglioso.

mas.mar.