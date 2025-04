Sestri Levante-Ascoli: Sfida Cruciale al Sivori per la Serie C

Sestri Levante-Ascoli atto secondo. Stavolta si giocherà davvero. Il Picchio stasera nel match previsto alle 18 allo stadio Sivori potrebbe riuscire a mettere davvero fine a quella vera e propria via crucis andata avanti per mesi. Rinviata la gara di Pasquetta a causa della scomparsa di Papa Francesco, il campionato di serie C è pronto per riprendere la propria marcia. Il rinvio ha costretto Di Carlo e i suoi uomini a restare in ritiro due giorni in più in terra ligure. Lasso di tempo che ha permesso forse di provare a migliorare lo stato di salute di qualcuno degli elementi che erano arrivati al match in condizioni non proprio ottimali. I bianconeri nel duello che si consumerà contro la formazione rossoblù allenata da Ruvo andranno alla ricerca della stella per quanto riguarda il numero complessivo di vittorie ottenute nel corso della stagione. Un altro dei terribili dati prodotti nel corso della stagione infatti oggi recita che sono stati soltanto 9 i successi complessivi fatti registrare a due appuntamenti dalla fine. Statistiche che fanno riflettere se aggiungiamo poi le 15 sconfitte e i 12 pareggi al raccapricciante completamento del tutto. Altre circostanze che rarissime volte si erano verificate nelle precedenti annate in terza serie. Ecco quindi che in casa dei corsari l’Ascoli proverà almeno a raggiungere la decima affermazione che fornirebbe comunque un magra consolazione. Se il Picchio si accinge a chiudere il fallimentare percorso effettuato con le ossa rotte sotto ogni punto di vista, dall’altro lato ci sarà invece un Sestri Levante carico e pronto a dare l’anima al diavolo pur di avere anche soltanto una singola possibilità di sperare nei playout. In questo momento i liguri sarebbero virtualmente retrocessi in virtù della differenza di punti con la Lucchese superiore alle 8 lunghezze, ma con un successo tutto potrebbe riaprirsi. E in questo caso i bianconeri sarebbero costretti a rinviare tutto nel successivo e ultimo impegno casalingo col Legnago di domenica 27 (ore 16.30). Nel frattempo, ieri sono state annunciate le modalità per chiedere il rimborso dei tagliandi. Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà richiedere il rimborso entro le ore 15 di oggi, presso la rivendita in cui ha effettuato l’acquisto.

Massimiliano Mariotti