Come cambia la difesa con Curado

L’arrivo di Marcos Curado dal Catania consentirà all’Ascoli di mettere mano sulla retroguardia, reparto che ad oggi costituisce il vero tallone d’Achille dello schieramento bianconero. La trattativa per l’arrivo del 29enne di fatto è virtualmente chiusa attraverso la formula del trasferimento a titolo definitivo. Con i siciliani il giocatore argentino aveva un contratto fino al prossimo 30 giugno 2025, ma era stato escluso dal progetto tecnico dagli attuali vertici societari per poi essere inserito nella lista dei partenti. Proprio il Catania lo aveva impiegato in coppa nell’incontro perso con la Carrarese per poi escluderlo nelle altre due successive gare ufficiali disputate contro Crotone e Sorrento. Dopo l’ingresso di Marsura così il club di corso Vittorio ha deciso di rilevare dagli etnei anche Curado. Si tratta di un profilo esperto per la categoria che nel corso degli ultimi anni ha collezionato numerose stagioni da protagonista nel campionato italiano: 5 in serie B e una in C. Il suo arrivo in Italia nel 2018 quando venne acquistato dal Genoa per poi essere girato in prestito all’Avellino, ma di fatto non giocò mai data l’esclusione dal campionato degli irpini. Qualche settimana dopo così finì per indossare la maglia del Crotone in cadetteria. Dopo due stagioni ai pitagorici fu ceduto al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. A seguire ecco il suo passaggio al Perugia dove rimase per due anni. Nell’agosto 2023 infine passò al Catania dove poi ha giocato nel corso dell’ultima stagione. La sua presenza all’interno dell’organico del Picchio consentirà a Carrera di poterlo impiegare sia all’interno di un terzetto difensivo che in una linea difensiva a quattro come a Catania. Nelle precedenti esperienze invece l’argentino aveva dimostrato di poter essere utilizzato sia come perno centrale del terzetto difensivo che come braccetto di destra o di sinistra. Nel caso dell’Ascoli, considerando la posizione di Gagliolo, si potrebbe ipotizzare che Curado andrà a posizionarsi al centro o a destra con Menna a completare il trio. Oltre a lui però il ds Righi potrebbe assestare qualche altro movimento in entrata. A centrocampo infatti è spuntata l’ipotesi di Santoro. Il mediano è uno dei nomi in uscita dal Pisa, ma avrebbe attirato anche le attenzioni del Padova. Nelle ultime ore è spuntata infine l’ipotesi del trequartista Hachim Mastour dalla lista degli svincolati.

mas.mar.