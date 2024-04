Con gli emiliani 8 sorrisi in casa per il Picchio

Ascoli e Modena si ritroveranno l’una di fronte una all’altra per la 15esima occasione e stavolta la posta in palio sarà decisamente altissima per entrambe. I bianconeri di Carrera domani dovranno cercare di conquistare quel successo in grado di rilanciare le proprie pretese di salvezza, mentre i canarini scenderanno in campo per staccare con largo anticipo quel pass che li vedrebbe tra le partecipanti del prossimo campionato di serie B. Bisoli di certo farà di tutto per presentarsi nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi, magari portando a casa una vittoria fondamentale per suggellare una stagione tutto sommato disputata a buoni livelli. Il bilancio complessivo degli incontri già andati in archivio al Del Duca parla di 8 affermazioni del Picchio, 2 pareggi e 4 acuti esterni dei gialloblù. Le prime sfide disputate si risolsero tutte in favore dell’Ascoli che in 6 confronti ottenne il massimo nelle altrettanti circostanze. L’inizio della contesa è datato 29 maggio 1976 e vide la vittoria della formazione di Riccomini per 1-0. La firma da tre punti fu apposta da Villa. A seguire il Picchio riuscì ad inanellare un filotto incredibile imponendosi per 3-0 nelle quattro successive gare. Il primo tris arrivò con Moro, Ambu e Quadri (1977-78). Il secondo, nella stagione 1990-91 grazie a Cvetkovic e alla doppietta di Casagrande. Due anni dopo stesso posto, stesso risultato: 3-0 con Bierhoff, Zaini e Troglio. Idem nel torneo 1993-94 con Maini e ancora Bierhoff (autore di una doppietta) nel tabellino dei marcatori. Dopo la scomparsa del presidentissimo Rozzi e i sofferti trascorsi in C1, Ascoli e Modena si ritrovarono in cadetteria nel torneo 2004-05. Al Del Duca a vestire i panni di match winner ci pensò Colacone alla terz’ultima giornata (1-0), infilando quel gol che regalò la partecipazione ai playoff con il seguente ripescaggio in A maturato in piena estate. Il Picchio tornò a far valere il fattore casalingo il 23 gennaio 2010 con il 2-0 ottenuto con Antenucci e Bernacci su rigore. L’ultima vittoria infine è impossibile da dimenticare con la serata magica di bomber Cacia (primo marzo 2016). L’Ascoli la spuntò con una doppietta del suo trascinatore che poi esultò dopo il sorpasso con quel famoso inchino rivolto alla curva sud. Nella passata stagione infine le cose non andarono per il verso giusto con l’exploit ottenuto dagli ospiti per 2-1.