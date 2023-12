Concentrazione e allenamento a porte chiuse

Pochi nodi da sciogliere ma tante soluzioni per provare a mettere in difficoltà il Pisa. L’Ascoli di Castori ieri ha proseguito la preparazione in vista del delicatissimo scontro dell’Arena Garibaldi con una seduta pomeridiana svolta a porte chiuse. Il momento è estremamente importante per il Picchio e in vista della delicata trasferta toscana il tecnico 69enne ha voluto nascondere le proprie mosse con un allenamento blindato. Nel frattempo i tifosi bianconeri si stanno già organizzando per essere presenti, ancora una volta, al fianco della squadra in un appuntamento fondamentale per il cammino che potrebbe condurre verso il traguardo salvezza. La prevendita per assistere al match non è stata ancora aperta. Nella giornata di ieri la commissione di vigilanza ha dato parere favorevole alla riapertura della gradinata dell’Arena Garibaldi, chiusa nel mese di novembre per permettere al comune di Pisa di affidare e far eseguire un primo intervento di risanamento delle parti in calcestruzzo del settore e la conseguente indagine diagnostica.

"Essere giunti alla riapertura della gradinata in così poco tempo – ha dichiarato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – è una enorme soddisfazione per la città e anche per l’amministrazione. Un risultato centrato grazie al lavoro svolto, che è stato riconosciuto anche dalla commissione. Il comune si è fatto trovare pronto di fronte all’emergenza ed ha investito risorse proprie per intervenire rapidamente per contenere prima ed eliminare oggi il disagio provocato dalla chiusura della gradinata. La nostra richiesta di riaprire al pubblico, già per la prossima partita casalinga del Pisa contro l’Ascoli, tutta la gradinata ad esclusione di quella parte a confine con la curva sud sulla quale continuiamo le valutazioni tecniche, ha ricevuto il parere favorevole dalla commissione". L’ultimo passaggio formale è previsto per stamattina quando la commissione si recherà allo stadio per le verifiche sul posto. Solo a seguire sarà dato il via libera alla vendita dei biglietti. Intanto il club di corso Vittorio ha già reso noti i prezzi dei tagliandi per il match interno col Cittadella (martedì 26 ore 15). Queste le tariffe: poltroncina nord intero 45 euro, donna - under 18 - senior 25 euro; tribuna Mazzone intero 25 euro, donna - under 18 - senior 18 euro, junior 3 euro; curva nord 18 euro, donna - under 18 – senior 14 euro; junior 3 euro.