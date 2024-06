Coppa Italia, le bianconere vanno in finale

Cosenza

COSENZA: Mendicino, Perrotta, Perfetti, Castagna, Eusebio (63’ Esposito), Giudici, Laurito (77’ Leale), Colavolpe, Mauro, Paura, Tortora.

A disposizione: Smida, Mancuso, Armini, Morrone, Aceto, Nicolò, San Germano.

Allenatore: Luisa Orlando

ASCOLI: Raimondi Vallesi, Amatucci, Mignini S., Baldassarri, Nepi, Piermarini, Di Marco, Frollo, Pallotta (87’ Alfonsi), Mignini C., Cerquetti.

A disposizione: Salusti, Cameli, Giovannelli, Colati, Santolini, Mariotti.

Allenatore: Giacomo Renga

Arbitro: Saccato di Messina

Reti: 7’ Piermarini (A), 70’ Esposito (C), 71’ Piermarini (A)

Cosenza

La prima squadra femminile dell’Ascoli si è qualificata per la finale della Coppa Italia Eccellenza. Le ragazze di mister Giacomo Renga si sono imposte per 2-1 contro il Cosenza al Centro Sportivo Real Cosenza grazie ad una doppietta nella ripresa di Piermarini intervallata dalla rete rossoblù di Esposito. Ora le bianconere sono attese dall’atto conclusivo in programma tra una settimana al Centro Federale Gino Bozzi di Firenze contro le brianzole del Lesmo che nell’altra semifinale hanno avuto la meglio per 3-0 contro le toscane del Sansovino. In palio un trofeo prestigioso, con l’Ascoli che però ha già anche la certezza della promozione in Serie C avendo il Lesmo ottenuto il pass per il salto di categoria dopo aver conquistato primo posto nel campionato di Eccellenza Lombardia.

La vittoria sul Cosenza delle bianconere è stata di grande prestigio anche perché le rossoblù avevano concluso al comando il quadrangolare 1 della fase a gironi con 7 punti pareggiando 2-2 con il Siracusa e vincendo 4-0 con il Foggia e 9-0 contro il Seventenn Potenza. Le bianconere arrivavano invece dalla vittoria nel quadrangolare 2 dove avevano conquistato 7 punti grazie al pari interno a reti bianche con il Formello ed ai successi contro Academy Abatese (4-1) e Vivi AltoTevere Sansepolcro (2-1). Domenica quindi si chiuderà una gran bella stagione per l’Ascoli Calcio Femminile che può già gioire per la promozione in Serie C e si spera possa essere coronata anche dalla conquista della Coppa Italia Nazionale. Il Lesmo al momento appare una squadra imbattibile visto che in campionato ha conquistato 30 vittorie su altrettanti incontri stravincendo l’Eccellenza Lombarda. Non solo. La scorsa settimana ha vinto anche la Coppa Italia Regionale sconfiggendo di misura la Doverese. La rete decisiva è arrivata in pieno recupero, con la firma di Olga Ferraro.

Valerio Rosa