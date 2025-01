Corazza vuole ripartire col botto. Gol da dedicare al piccolo Santiago

Un gol da dedicare al piccolo Santiago. La sfida tra Pianese ed Ascoli di domani, con fischio d’avvio previsto alle 15 al Comunale di Piancastagnaio, vedrà il ritorno in campo di bomber Corazza dopo il forfait fatto registrare in occasione dell’ultima uscita del 2024. Quella che venerdì 20 dicembre al Del Duca vide il Picchio impattare 1-1 contro la Spal (vantaggio di Caccavo e pronta risposta dell’ex Antenucci) e ottenere il nono risultato utile consecutivo: 5 pareggi e 4 vittorie. Il 33enne di Latisana nel corso del mese scorso ha prolungato assieme al club di corso Vittorio Emanuele la propria permanenza sotto le centro torri (fino al 30 giugno 2027) e ora scalpita per tornare alla guida del reparto offensivo della formazione guidata da Mimmo Di Carlo.

Lui e Cicerelli sono stati i due nomi capaci di duellare a distanza per il trono di re dei cannonieri del girone b nel corso di tutto il girone d’andata. E nelle ultime settimane poi la corsa si è allargata ulteriormente con la rivelazione Bruzzaniti che col Pineto sta facendo vedere grandi cose, nonostante il digiuno mostrato ieri nella gara comunque vinta dagli abruzzesi col Sestri Levante per 1-0. Il colpo finale dell’annata appena finita in archivio ha visto quest’ultimo entrare in lizza come outsider nella lotta per la leadership grazie all’esaltante tripletta siglata contro la Lucchese (3-3). Ora la contesa riprenderà regolarmente con i rispettivi appuntamenti che vedranno da un lato l’Ascoli impegnato in trasferta nella tana dei toscani e dall’altro la Ternana ospitare al Liberati il Pontedera (ore 17.30). I fari restano puntati sui tre uomini del momento. Tutti di recente arrivati in doppia cifra.

Attualmente a guidare è Cicerelli con 12 centri, ma dietro ‘Joker’ Corazza e l’uomo mercato Bruzzaniti non hanno affatto intenzione di cedere il passo (11 reti per entrambi). La ripresa del campionato dopo il solito stop delle festività natalizie rappresenta sempre un’incognita e di certo non mancheranno risultati a sorpresa. Anche e soprattutto perché con la finestra del mercato invernale aperta a distogliere dal campo le attenzioni di qualche giocatore sono spesso le trattative in corso. Il centravanti del Picchio alla ripresa del cammino potrebbe trovare in attacco un importante alleato come quello di Forte, profilo sulla carta importante per la categoria che si accinge a riassaporare l’odore del rettangolo verde dopo la nota squalifica per il noto caso scommesse. Nelle ultime ore il tecnico del Picchio valuterà se affiancarlo a Corazza dall’inizio o se dare vita ad una possibile staffetta nel corso dell’incontro. A centrocampo invece il rebus legato all’assenza per squalifica di Varone si risolverà con la presenza di Bertini che tornerà tra i titolari affiancando il giovane Bando.

Massimiliano Mariotti