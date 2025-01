Valentini e Breda ripartono dalla B con la Salernitana

La Salernitana punta sulla coppia di ex bianconeri Valentini-Breda per rilanciare le proprie sorti in cadetteria, dopo una prima parte di campionato particolarmente drammatica che attualmente vede i campani addirittura al terzultimo posto e invischiati nella lotta per non retrocedere. Nelle ultime ore di un 2024 appena andato in archivio la società granata ha deciso di operare un importante e drastico stravolgimento che riguarderà la gestione dell’intera area tecnica. A vestire i panni di nuovo direttore sportivo infatti sarà Marco Valentini, mentre in panchina la squadra sarà affidata a Roberto Breda, tecnico del Picchio dal febbraio al giugno 2023. La decisione è maturata proprio a ridosso del capodanno. La separazione con il diesse Gianluca Petrachi pare ormai cosa fatta e in giornata la società potrebbe rendere ufficiale la scelta di salutare definitivamente il dirigente leccese che ormai attende soltanto la sentenza dalla sua città dove era rientrato per trascorrere le festività. La valutazione che precederà l’annuncio sta ruotando attorno a due ipotesi: l’esonero o la possibilità di addivenire ad una rescissione consensuale del vincolo avente scadenza 30 giugno 2026.

A succedergli sarà, appunto, Valentini che con l’Ascoli allenato da Sottil riuscì a centrare i playoff nella stagione 2021-22 per poi sfiorarli di nuovo nell’annata successiva con Breda. In questo secondo caso la possibilità di entrare di nuovo in griglia per gli spareggi promozione sfumò nell’amaro epilogo del match di Reggio Calabria (1-0 con la firma di Canotto) nei minuti conclusivi dell’ultima giornata di campionato. Le strade di Valentini e dell’Ascoli si separarono alcuni mesi dopo, esattamente il primo ottobre 2023, quando il club di corso Vittorio Emanuele annunciò di aver deciso di operare l’avvicendamento. Decisione che vide un netto passo indietro da parte del patron Massimo Pulcinelli che circa due settimane prima dichiarò pubblicamente che il diesse non era affatto in discussione. A Salerno Valentini inizierà una nuova avventura al fianco di Breda, tecnico che conosce bene.

mas.mar.