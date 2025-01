L’Empoli vuole Bando e Cozzoli. Resterebbero ad Ascoli in prestito

Bando e Cozzoli pronti a prendere la strada che li potrebbe condurre verso Empoli. Il mercato dell’Ascoli nelle prossime ore si aprirà subito con alcune operazioni in uscita pronte ad essere definite. Alcune situazioni avevano fatto registrare delle evoluzioni già nel corso dei giorni successivi al Natale. Tra le mosse del Picchio ci sarebbe anche la più che possibile cessione dei due giovani promettenti bianconeri in favore del club toscano che da tempo li stava seguendo con particolare interesse. Entrambi erano stati promossi in prima squadra dalla Primavera nel corso degli ultimi mesi per poi entrare in pianta stabile all’interna della formazione titolare chiamata ad affrontare l’attuale girone b di serie C. Proprio in queste ore si starebbe cercando di trovare la giusta quadratura del tutto per suggellare un potenziale accordo che condurrebbe verso la cessione a titolo definitivo di entrambi con l’eventuale possibilità di vederli restare al Picchio, magari con la formula del prestito, fino al termine dell’attuale stagione. Quello fatto da entrambi in questa prima parte del campionato è stato un percorso non proprio simile.

Il terzino sinistro, seppur con vari alti e bassi mostrati contestualmente all’andamento altalenante del resto della squadra, finora è stato quasi sempre impiegato in tutte le uscite ufficiali. A partire già dalle due sfide della Coppa Italia di serie C. Anche in campionato Cozzoli è riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario per dimostrare le sue doti. Attualmente sono 19 i gettoni di presenza inanellati. L’unica panchina resta quella nella gara persa in casa con la Lucchese (1-2). L’unica volta invece che non è partito dall’inizio è stato nel match vinto in trasferta contro il Milan Futuro (0-2) quando, per l’occasione, gli fu preferito Maurizii.

Diverso invece il percorso fatto finora dal centrocampista Bando che, sovraccaricato ad agosto da eccessive responsabilità dal direttore sportivo Righi, iniziò il cammino come titolare inamovibile e con la fascia di capitano al braccio, per poi dividersi successivamente tra il campo e la panchina. Di recente con Di Carlo il giocatore è tornato a giocare con una certa continuità. Due le reti messe a segno. La prima nella sconfitta di Chiavari (2-1) su punizione. La seconda contro il Campobasso nell’incontro pareggiato 1-1 al Del Duca.

Sulle altre partenze è ormai tutto definito per il passaggio di Campagna al Carpi e per il ritorno di Achik all’Audace Cerignola. Il trequartista marocchino nelle ultime ore avrebbe già raggiunto la località pugliese per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Il Carpi inoltre si sarebbe assicurato anche le prestazioni dell’ex mediano Casarini che ha salutato la Turris nei giorni scorsi. Indossò la casacca bianconera in serie B nella stagione 2018-19 mettendo a referto 19 presenze e 2 assist.

Massimiliano Mariotti