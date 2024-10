Crisi Ascoli, incubo classifica. A Pineto il primo scontro salvezza

L’inedita sfida tra Pineto ed Ascoli sarà il primo vero scontro salvezza dei bianconeri. Nel match in programma domenica prossima allo stadio Pavone-Mariani (avvio previsto alle 17.30) ci saranno in palio tre punti pesanti per iniziare quanto prima a gettare le basi necessarie ad accrescere le possibilità di mantenere la categoria. Il momento che sta vivendo il club di corso Vittorio Emanuele resta drammatico. Probabilmente uno dei peggiori di sempre in una categoria come la serie C, dove invece il Picchio ci aveva sempre abituato a campionati di vertice. Varie le occasioni in cui si è vinti il torneo o si è arrivati a disputare i playoff da protagonisti, fino a sfiorare alcune promozioni in B.

Quel rinnovamento che avrebbe prodotto un cammino importante, annunciato prima dal direttore sportivo Emanuele Righi e poi l’obiettivo playoff dichiarato dal patron Massimo Pulcinelli ai microfoni di Rai Sport per adesso sono stati letteralmente gettati alle ortiche dalle recenti terribili prestazioni offerte in campo dalla squadra. Il livello espresso dal gruppo è insufficiente anche in una categoria come questa e le prove offerte testimoniano in maniera eclatante l’incapacità dei bianconeri di stazionare nella parte medio-alta della classifica. Gli schiaffi presi a destra e sinistra da oltre un mese a questa parte restano ancora difficili da metabolizzare, ma l’Ascoli ora ha bisogno di una reazione d’orgoglio contro un’avversaria che, sulla carta, non pare proprio in grado di vantare il blasone e l’esperienza della società bianconera.

Chiaramente a dare tutte le risposte sarà solo il campo, unico giudice e metro di giudizio inappellabile. Certo è che non riuscire a battere neanche il Pineto, ieri sera sceso in campo nel posticipo contro il Campobasso dell’ex socio bianconero Matt Rizzetta, allora aprirebbe uno scenario apocalittico. I risultati degli altri campi prodotti dall’ultimo turno sono state delle autentiche mazzate. La vittoria del Pontedera a Gubbio (0-1) ha permesso ai toscani di scavalcare proprio l’Ascoli e il successo del Legnago (1-3) in casa del Milan Futuro ha visto la formazione veronese, attualmente resta il fanalino di coda con 6 punti, accorciare proprio sul Picchio che ora è avanti solo di due lunghezze. Oggi mister Di Carlo e i suoi uomini riprenderanno a lavorare per cercare di provare ad aumentare almeno la tenuta atletica. Per ovviare ai limiti tecnici che l’organico allestito dal diesse Righi presenta, il tecnico e il suo staff hanno giustamente pensato di svolgere doppie sedute di allenamento per tutta la settimana. D’altronde quando una squadra non è in grado di competere con molti avversari dal punto di vista della qualità, l’unica via percorribile non può che essere quella basata su corsa e agonismo.

Massimiliano Mariotti