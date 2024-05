Cutrone del Como premiato come miglior giocatore Il calciatore del Como Patrick Cutrone è stato premiato come miglior giocatore della Serie B 2023/2024. La cerimonia di premiazione è avvenuta con la presenza di Thierry Henry e del presidente Mauro Balata. Cutrone ha segnato 14 gol e fornito 4 assist. Il Como ha già opzionato Andrea Pinamonti del Sassuolo in caso di retrocessione.