Cutrone del Como scelto come miglior giocatore del torneo L'attaccante del Como Patrick Cutrone è stato premiato come miglior giocatore della serie B 2023-24 per il suo ruolo chiave nel ritorno in serie A della squadra, con 14 gol e 4 assist, di cui 9 segnati in trasferta, dimostrando versatilità e precisione in area.